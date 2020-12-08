شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن وصول 22 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، التى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، التى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل إلى ان العربات الـ 22 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى العربات التى وصلت حتى الآن إلى 173 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

وأكد الوزير أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية فى مصر يأتى فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العالمية.

وأوضح وزير النقل أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



























