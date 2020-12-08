شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة المصرية محظوظة وتعيش عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالتواجد فى كلية الطب بجامعة عين شمس ، مشيدة بالخدمة الطبية التى تقدمها مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة لسيدات مصر .

وأشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، خلال كلمتها، بحفل افتتاح تطوير استقبال و طوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، بحجم التجديدات والتطوير التى شهدها قسم النساء والتوليد .

وأكدت مايا مرسى ، أن هناك تحرك سياسى فى مصر لمناهضة كافة أشكال العنف من هتك عرض وختان الإناث وغيرها من أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة ، لافته إلى أن المجلس سيعمل مع كافة الجهات بالدولة ، لافته إلى أن القيادة السياسة تؤكد على دعم المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، مؤكدة أن الأمم المتحدة أقرت بأن مصر لا تقبل العنف ضد المرأة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بافتتاح وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ووحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات، حيث أن حماية المرأة من العنف هو حق دستورى بنص المادة (11) من الدستور التى جاء فيها " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

وتابعت : المرأة المصرية محظوظة وتعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتماماً كبيراً بقضاياها وبهذه القضية بشكل كبير والذى ظهر جلياً بإطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية".