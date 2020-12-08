شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحويل 11.5 مليون جنيه مستحقات 371 عاملا مصريا غادروا الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالًا لما تمّ تحويله سابقًا، تمّ تحويل مستحقات 371 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أشار فيه إلى أن المستحقات بلغت 733 ألفاً و 522 دولاراً، أى ما يعادل 11 مليوناً و 508 آلاف و964 جنيها مصريا تقريبا، قيمة القائمة القائمة السادسة عشر، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة وتحويل باقى المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg كذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف ينسق ويجهز المكتب لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.