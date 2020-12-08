شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العينى الفرنساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن أنه يجرى تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العينى الفرنساوى فى آخر طابقين، طبقا للاتجاه الدولى بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات. وأوضح الخشت فى بيان له اليوم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن القسم سوف يكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة تماما وكلية عن المسارات والأقسام الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين القسم والأقسام الأخرى، ومع مراعاة الكود العالمى فى ذلك. وتابع رئيس جامعة القاهرة:"تجربتنا فى الفرنساوى كانت ناجحة وفاقت فى معدلات تعافى حالات الإصابة المعدلات الدولية، وسوف يعمل قسم العزل بالفرنساوى بجوار مستشفى الباطنة المخصص للعزل".

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