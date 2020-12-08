شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع سير العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية لـ«إعادة النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التقارير التي تلقاها من غرفة عمليات الوزارة أكدت اكتمال فتح جميع اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات والبالـغ عددها 13 محافظة في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأجرى الوزير، صباح الثلاثاء، اتصالات تليفونية بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 وهي «القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنوفية والشرقية ودمياط»، وذلك للإطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار إلى زيادة توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 13، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والإطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه يليق بإسم مصر.

وأوضح الوزير أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين، مشيدا بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب والمرأة وكبار السن، لافتاً إلى أن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر.

وطالب «شعراوي» المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرارها، مؤكداً أنه اصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.