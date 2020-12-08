شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا»: تنظيم قافلة طبية مجانية بحاجز الزوايدة بمركز نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بحاجز الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي 9 -10ديسمبر.

وذكر «تاوضروس»، أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة والتي تتضمن ( باطنة .جراحة .اطفال. نساء. جلدية. عظام ).

وأكد على أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا لجميع المرضى، بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حال الحاجة لذلك، داعيا المواطنين بسرعة التوجه إلى القافلة لتلقي الخدمات الطبية مع ضرورة اتخاذ الجميع لوسائل الوقاية والحماية.