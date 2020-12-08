«صحة أسوان» تنظم ندوة للعاملين بمتحف النوبة للتعريف بـ«التأميل الشامل»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الصحة بأسوان، الثلاثاء، ندوة للعاملين بمتحف النوبة بأسوان، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.
يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
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