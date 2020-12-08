شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 61 فنانًا.. افتتاح معرض فن البقاء في المنزل بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي، اليوم، معرض «فن البقاء في المنزل»، بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن فكرة إقامة المعرض جاءت نتيجة لما تعرّض العالم كله منذ بدايات عام 2020 إلى محنة عصيبة لم يسبق أن تعرضت الأجيال الحالية لمثلها بهذا الشكل الجمعي على مستوى العالم، وهي جائحة «فيروس كورونا المستجد» COVID-19 والإغلاق المفروض دوليًّا، وسياسة التباعد المتبعة على كل فئات المجتمع في كافة الأنشطة المجتمعية.

وهذا أثّر بدوره على الأنشطة الفنية والرياضية والاقتصادية في كل مناحي الحياة، ما انعكس على الرؤى والإنتاجية الفنية واختلاف التقنيات، وكذلك أساليب العرض الحديثة لدى الفنانين في كافة أنحاء العالم.

وأشار «الفقى» إلى أن المعرض يرصد انطباعات الفنانين وشعورهم إزاء هذه الفترة، حيث إن جميع الأعمال الفنية المعروضة منتجة من المنزل أصلية من إنتاج الفنان الشخصي، في المجالات الآتية: «الرسم والتصوير والتصميمات الجرافيكية والتصوير الفوتوغرافي».

يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عملا فنيا، منهم 43 فنانا مصريا و18 فنانا أجنبيا من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا والنمسا.

ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين، 28 ديسمبر الجارى، يوميًا من الساعة 9.30 صباحًا إلى 6.00 مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة والعطلات.