شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبحر الأحمر تحرر ٤٠ محضراً للمنشآت المخالفة لقانون العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التقرير الدوري الصادر من سعيد عبدالراضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الاحمر والمقدم لمحمد سعفان وزير القوي العاملة أنه خلال شهر نوفمبر الماضي قامت المديرية بزيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 376 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا، وعمل ندوتين توعية والموافقة على تجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

و في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 5 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

فيما تلقت المديرية 60 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 30 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة. وقامت المديرية بتعيين 214 شابًا، منهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا، فضلًا عن توفير 45 فرصة عمل كما قامت المديرية بقياس مستوى مهارة 214 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا بصرف 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، ومنحة مولود بإجمالي 400 جنيه، ليصل الإجمالي إلى 12 ألف و400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه في المنحة الاستثنائية التي قرر الرئيس السيسي لتلك الفئة .