شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين لشغل ١٠ وظائف قيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها الثلاثاء، لإجراء المقابلات مع المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، والتجديد لبعض الوظائف، بإجمالي ١٠ قيادات.

وتشمل القيادات، بحسب بيان صحفي، كل من أمين الجامعة،و مدير عام الشؤون الهندسية، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية، إضافة إلى التجديد ل ٧ من مديري العموم بالجامعة وهم: مدير عام رعاية الشباب، ومدير عام المدن الجامعية، ومدير عام أمانة المجالس، وأمين كلية التجارة، ومدير عام الحسابات والموازنة، ومدير عام الشئون الإدارية، وأخيرا، مدير عام الشئون القانونية.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات، مؤكدا أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى.