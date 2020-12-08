شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: انتظام جميع اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية في محافظة البحيرة برئاسة محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عن انتظام العمل في جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المحددة في جميع المراكز ومدن وقري محافظة المنوفية في اليوم الثاني لإعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

ويدير غرفة العمليات إلى جانب نائب المحافظ اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بعد إعلان اللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وناشد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، من مقر العزل المنزلى في استراحة محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.