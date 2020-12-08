شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات إعادة النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين والشباب والمرأة الشرقاوية ممن لهم حق التصويت، للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مشيراً إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب، والذي سيكون قادراً على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية، ودعم المشروعات الجارية لتكون الشرقية في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

دعا المحافظ المواطنين للنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكداً على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الانتخابية بشكل مشرف، مؤكدا أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

أوضح محافظ الشرقية أنه تمت تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موجهاً جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي، للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب، مؤكداً أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم، لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء، وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة، أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.