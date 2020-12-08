«الهجان» يكلف بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على طريق قليوب- القناطر الخيرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية بشن حملات مكبرة والتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة جميع الإشغالات والمخالفات والتعديات على طريق القناطر الخيرية واتخاذ أقصى العقوبات للمخالفين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، الثلاثاء، على طريق قليوب- القناطر الخيرية، حيث تم المرور على عدد من الكافيتريات للتأكد من تراخيصها والتزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. كما تمت إزالة عدد من المخالفات والإشغالات التي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري لتلك المدن.

وخلال الجولة، كلف المحافظ رؤساء المدن بالإزالة الفورية للمخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها وتحويلهم للنيابة العسكرية فورا.

من الجدير بالذكر أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، وأن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو الأحياء أو القري. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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