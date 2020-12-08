شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون يتوافدون على لجان الدقهلية في ثاني أيام التصويت بإعادة «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الناخبون توافدهم على لجان التصويت بمحافظة الدقهلية، اليوم، عملها في اليوم الثاني على التوالي للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بجميع دوائر المحافظة، في تمام التاسعة صباحًا.

وبدأ القضاء في إعادة صناديق الاقتراع إلى اللجان من مكان تخزينها وفض الأقفال البلاستيكية لاستئناف عمل اللجان والتى تستمر في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساء لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

وانتشرت قوات التأمين بمحيط المدارس، لتنظيم دخول المواطنين إلى اللجان، كما انتشرت الفرق الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان.

وبدأ توافد الناخبين مبكرًا على اللجان، خاصة في قرى المرشحين وبعض لجان مدينة المنصورة وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنع القضاة الناخبين من دحول اللجان إلا بالكمامات.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في 10 دوائر انتخابية وسط إجراءات وقائية واحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والذين التزموا بارتداء الكمامات.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 1426 لجنة فرعية في 699 مركزا انتخابيا، ومن لهم حق التصويت 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحا على 21 مقعدًا بمجلس النواب، وهي جميع المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أي مرشح من حسم النتيجة في الجولة الأولى.

توافد الناخبين على لجان التصويت فى ثانى يوم انتخابات بالدقهلية

توافد الناخبين على لجان التصويت فى ثانى يوم انتخابات بالدقهلية

توافد الناخبين على لجان التصويت فى ثانى يوم انتخابات بالدقهلية