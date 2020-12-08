الثالث من الإبراشية.. وفاة كاهن بمنيا القمح متأثرًا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفي القمص سمعان الشحات، كاهن كنيسة الأنبا رويس بكفر فرج منيا القمح، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ولد القمص سمعان في ٧ فبراير ١٩٥٠، وسيم كاهنًا في ٧ مارس ١٩٩٧، حتى توفي اليوم عن عمر يناهز ٧٠ عامًا.

ويعتبر القمص سمعان هو الكاهن الثالث من إبراشية الزقازيق الذي يتوفي بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، بعد القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، والقمص أرسانيوس لطفي كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالزقازيق.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقف جميع القداسات والأنشطة الخدمية بالكنائس بدءًا من أمس الإثنين بعد وفاة ٥ كهنة في ٤٨ ساعة بسبب كورونا، كما قصرت صلوات الجنازات على أسرة المتوفي وكاهن وشماس فقط، منعًا للتجمعات.

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