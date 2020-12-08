حدث ليلًا| 10 رسائل للسيسي من فرنسا.. وآخر كلمات مُسنة لقيت حتفها في عقار الهرم المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

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- ماكرون يقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسي في قصر الإليزيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا يترجمها التعاون القائم بين مختلف المؤسسات في البلدين، وعلى رأسها التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والنقل والدفاع والأمن، وهي مجالات تمثل أساساً راسخاً للعلاقات الوطيدة بين البلدين.

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- "خليه يعمل العزل".. آخر كلمات مُسنة لقيت حتفها تحت أنقاض عقار الهرم (صور)

لم تهنأ مُسنة في منتصف السبعينات بشروعها في ترميم سقف منزلها القديم بمنطقة الهرم. انتهت حياتها بشكل مأساوي تحت الأنقاض.

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- بعد ترحيل مالكها لسجن طرة .. ما هو مصير "التوحيد والنور"؟ (تقرير)

بعد القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور، وصدور قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات الموجهة إليه، أثيرت تساؤلات عديدة حول مصير محال التوحيد والنور، بعد القبض على مالكها، لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

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- محمد جبريل بعد الحكم بحبسه: "عندي 82 سنة".. وأطالب بتدخل محافظ القاهرة

طالب الكاتب محمد جبريل، محافظ القاهرة بالتدخل لسحب الدعوى القضائية التي رفعها ضده حي مصر الجديدة، وقضت بدفع غرامة مالية وتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، لتنكيس العمارة التي يسكن فيها.

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- "العليا لمكافحة الفساد": حريصون على تفعيل دور منظمات العمل الأهلي

تقدمت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتهاني لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

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- عضو بـ"الشيوخ" عن كلمة السيسي في فرنسا: تحدث بلسان مصري مبين

وصف المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ" التاريخية"، مضيفًا أن الأطروحات التي قدمها الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر الحضارية ودورها المحوري في مواجهة التطرف، ومعبرة عن جموع المسلمين الرافضين للإساءة للمقدسات الدينية تحت أي ذريعة.

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- "صحة النواب" تجري تعديلًا على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم

أبدى عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب، اعتراضهم على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

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- مرصد الأزهر يثمن مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالقيم الدينية

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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- "50 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر".. أبرز 10 رسائل للسيسي على هامش زيارته لفرنسا

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رحب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.

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- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عددًا من المشروعات التي يشترف عليها المركز القومي لبحوث المياه، ومعاهده، ووحداته البحثية، بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، حيث استقل رئيس الوزراء مركبًا نيليًا من مرسى يتبع وزارة الري بجاردن سيتي بمحافظة القاهرة، حتى وصل إلى مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حيث مقر المركز.

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- أبو زيد الإسناوي لشيخ الأزهر: "جئت معتذرا.. وأدري أنني مخطئ"

قدم الدكتور أبو زيد محمود الإسناوي، مدير التعليم الإبتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية السابق، اعتذاراً لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عما صدر منه من كلمات فُهمت خطأ.

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- استئناف السياحة ووضع بدائل مرنة.. مؤتمر دولي يناقش وضع القطاع بمشاركة العناني

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في المؤتمر الذي نظمته دولة إسبانيا بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية استئناف الحركة السياحية علي مستوي العالم ودعم تعافي القطاع السياحي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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- علي عبدالعال: نجاح مصر في إجراء الانتخابات رسالة مهمة للداخل والخارج

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة مهمة للداخل والخارج، خاصة وأنها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.

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- تسبب تسممًا رؤيًا.. البحوث الفلكية يكشف سبب خروج نار من الأرض بالوادي الجديد

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سبب خروج نار من باطن الأرض، موضحًا أنه يرجع إلى وجود رسوبيات الطفلة الزيتية السوداء، التي يوجد بها خامات تحتوي على جزء من الفسفور، وعند تعرض هذه الطفلة للهواء يحدث لها أكسدة ما ينتج عنه اللون الفسفوري الذي يشبه عملية اشتعال النحاس.

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- الآثار تكشف حقيقة صور تراكم القمامة في منطقة آثار كوم الشقافة

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن الصور التي انتشرت مؤخرًا، حول وجود تراكم لبعض القمامة في بعض الأماكن بمنطقة آثار كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، صور قديمة ولا تعبر عن الواقع الحالي للمنطقة الأثرية.

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- السيسي يستعرض تجربة مصر في المشروعات القومية مع عمدة باريس (صور)

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى بعد ظهر اليوم الاثنين، آن هيدالجو عمدة باريس، في مقر عمودية باريس.

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- "أنا آسف".. الرئيس الفرنسي يعتذر للمسلمين عن "صدمة" الرسوم المسيئة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين، بل هي مجرد تعبير من مصور.

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- وزير التنمية المحلية: حالة واحدة فقط لتغيير مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يوجد استثناء واحد لتغيير مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي.

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- وزير المجالس النيابية يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية (صور)

أجرى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ومعدلات التنفيذ، إيذانًا بانتقال الوزارة للمبنى الجديد قريبًا.

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- احترام الأديان وأفريقيا وسد النهضة.. تفاصيل مباحثات السيسي وماكرون في باريس (صور)

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رحب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.

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- وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات (صور)

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.

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- "صحة النواب": لا يوجد بالشرق الأوسط مصانع لمشتقات الدم إلا في إيران وإسرائيل

قال اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ويأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة لمصر؛ سواء صحيًّا أو اقتصاديًّا.

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- بعد التحقيقات.. الأعلى للإعلام يسمح بعودة برنامج ريهام سعيد بشرط

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التحقيقات مع ريهام سعيد والممثل القانوني لقناة النهار انتهت اليوم بشأن حلقة صيد الحيوانات البرية.

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- الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة: للتيسير على المواطنين

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتسيير على المواطنين في استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها.

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- تجدد الجدل بشأن طريقة التناول بعد عودة الكنائس للإغلاق.. والبابا يعقِّب

تسود الأوساطَ القبطيةَ حالة من الجدل حول آلية التناول داخل الكنائس؛ بعد قرار الكنيسة وقفَ القداسات والخدمات الكنسية لمدة شهر، في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ حيث تجددت المطالبات بشأن إعادة النظر في استخدام المستير (ملعقة التناول) في عملية التناول داخل الكنائس.

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- ماكرون: زيارة السيسي لفرنسا دليل على العلاقة القوية بين البلدين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فرنسا دليل على العلاقة القوية بين البلدين.

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- وزيرة الصحة: السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لتجميع البلازما

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، حيث إنه أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين.

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- السيسي لماكرون: إصابات كورونا في المقاصد السياحية منعدمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والاستفادة من المشروعات القومية العملاقة التي تبنيها مصر حاليا.

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