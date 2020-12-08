انتظروا الاستعلام.. ماذا تفعل عند تغيير الإقامة أو جهة العمل بعد التقديم في الإسكان الاجتماعي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، التعامل مع ملفات حاجزي الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، والذي سبق لهم التقديم والحجز عام 2018، حيث كانت البداية بمدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، وبدأ الاستعلام عن 7460 حاجزًا، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن باقي الحاجزين تباعًا، طبقًا لجاهزية الوحدات.

ومنذ انتهاء فترة التقديم في 2018، يمكن أن يتعرض المتقدمين إلى تغيير محل إقامته أو الحالة الاجتماعية أو مكان العمل، ويتساءل الحاجزين عن كيفية التصرف حال التعرض لتغير البيانات بحيث لا يتم رفض الطلب.

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أن أي متقدم تغيرت بياناته عليه انتظار مندوب الاستعلام، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة التي تثبت صحة تغير تلك البيانات.

وأشارت إلى أنه يتم مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بكل طلب تقديم، والتأكد منها قبل إصدار أي قرار بالموافقة أو الرفض.

ولمعرفة نتيجة الطلب يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

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