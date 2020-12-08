شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ثاني أيام التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



انطلقت، في التاسعة صباح الثلاثاء، ثاني أيام التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الثانية، في 13 محافظة.

وتجرى جولة الإعادة بين 202 مرشح لشغل 101 مقعد بمجلس النواب، بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 41 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردي، محافظة القاهرة بين 14 مرشحًا، وفي القليوبية بين مرشحين اثنين، وفي الدقهلية بين 42 مرشحًا، وفي المنوفية بين 22 مرشحًا، وفي الغربية بين 28 مرشحًا، وفي كفر الشيخ بين 20 مرشحًا، وفي الشرقية بين 42 مرشحًا، وفي دمياط بين 8 مرشحين، وفي الإسماعيلية بين 10 مرشحين وفي السويس بين 4 مرشحين، وفي شمال سيناء بين 4 مرشحين، وفي جنوب سيناء بين مرشحين اثنين.

يذكر أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية شارك فيها 31 مليونا و438 ألفًا و127 ناخبًا، وفق إجراءات احترازية وأعمال تعقيم وتطهير مستمر لمقار اللجان الانتخابية في ظل انتشار جائحة «كورونا».

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلية، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات