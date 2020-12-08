شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى اليوم الأخير بختام جولات المرحلة الثانية من انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، عمليات التصويت فى اليوم الثانى والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها فى التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وحسم 100 مقعدا متبقي من الجولة الأولى لهذه المرحلة.

وبدء التصويت فى الانتظام، بعد أن وصل القضاة مبكرا إلى لجانهم، وفضوا الشمع الأحمر من على أبواب اللجان، وتأكد كل قاضى من سلامة نوافذ اللجنة التى يشرف عليها وعدم العبث فى صناديق الاقتراع التى تحتوى على بطاقات الاقتراع المستخدمة من الناخبين، والمغلقة بالاقفال البلاستيكية المسلسلة ومطابقتها لما هو مثبت فى محضر بالغلق، كما تأكدوا من عدم وجود أى مظاهر تخالف سير العملية الانتخابية.

وقام القضاة المشرفين على اللجان بأثبات إجراءات فتح رؤساء اللجان الفرعية فى محضر والسماح للناخبين فى التاسعة صباحا بالادلاء بأصواتهم وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، على أن تبدأ أعمال الفرز داخل كل لجنة وبحضور وكلاء المرشحين ثم اعلان الحصر العددي لكل لجنة وإرساله إلى اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الواحدة.

من ناحية أخرى انتهت عملية التصويت للمصريين بالخارج أمس الاثنين وتلقت البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أصوات المصريين بالخارج على مدار السبت والأحد والاثنين التى أدلوا بها عبر البريد المستعجل وانتهت عمليات الفرز وجار تجميع الأصوات تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وضمها نتيجة انتخابات الداخل وإعلانها بشكل نهائي فى 14 ديسمبر الجاري.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.