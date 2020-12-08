شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم وأمطار بالإسكندرية وكفر الشيخ والعظمى بالقاهرة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من بنى سويف والفيوم والمنيا.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.