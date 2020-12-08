شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس 15 مايو يعلن بدء تسليم 25 ألف وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ، بدء تسليم ٢٥ الف وحدة اسكان اجتماعى، تم تنفيذها داخل المدينة بتكلفة تتخطي ٥ مليارات جنيه .

وأضاف المهندس السيد همام، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الجهاز استلم نحو ١٨ الف وحدة سكنية من شركات المقاولات، وبدأ فى تسليم الوحدات للحاجزين، وسيتم استلام باقى الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح إنه جار التجهيز لعدد ١١١ قطعة أرض اسكان مميز وأكثر تميزا، لافتا الي إنه تم الانتهاء من توصيل المرافق، وسيتم طرحها للحجز في الاعلان الجارى إعداده للطرح خلال العام المقبل.

واكد أنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة "وحدات وقطع أراضٍ"، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجار استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬

‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه يجرى أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23)، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ (بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬