شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الحالات المسموح فيها بالغياب عن الدراسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات يرفع فيها غياب الطالب عن المدرسة، ويعفى من الحضور حتى زوال السبب، موضحة، أن الإصابة أو الاشتباه بكورونا ضمن الأسباب التى تمنح الطالب حق التغيب عن الدراسة، حتى يعفى منها تماما، إضافة إلى أى عذر مرضى أخر مثل الانفلونزا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى هذه الحالة يجب أن يخطر ولى الأمر المدرسة بحالة الطالب ويرسل إثبات طبى للمدرسة لرفع اسمه من قائمة الغياب حتى عودته للمدرسة، لافتة إلى أنه فى هذه الحالة لا تحتسب ايام الغياب التى انقطع فيها الطالب عن المدرسة والتى حددها قانون التعليم ب 30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة، موضحة أن أى إجراء إنسانى فى صالح الطالب يتم تطبيقه حرصا على مستقبل الطالب ونظرا للظروف التى تمر بها المدارس بشكل خاص والدولة بشكل عام من انتشار وباء كورونا.

وحذىت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور من السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس وهم يعانون من درجة حرارة مرتفعة،او أى أعراض وعلى ولى الأمر أن يخطر المدرسة لوقف الغياب عن الطالب.

وتابعت الوزارة هناك بدائل كثيرة للطالب يستطيع أن يستفيد منها إذا رغب فى عدم الذهاب للمدرسة منها التقديم بطلب للمدرسة بتحويله إلى منازل وفى هذه الحالة لن يحاسب على الغياب، مؤكدة أن هناك إجراءات لتحويل الطالب إلى المنازل أولها أن يقدم طلب إلى مدرسته برغبته فى استكمال العام الدراسى من المنزل وان يؤدى الامتحان كطالب منازل وليس منتظم .

وأكدت الوزارة، أن الدراسة فى المدارس منتظمة ونسبة الحضور مرتفعة وفقا لأيام الحضور خلال الأسبوع بحد أدنى يومان فى بعض المدارس و4 أيام كحد أقصى فى مدارس أخرى، مشيرة إلى شرح المناهج يتم وفق الخطة الزمنية وتوزيع المقررات الدراسية على عدد ايام الفصل الدراسي الأول .

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الغياب مطبق فى المدارس بشكل مستمر، وخاصة فى المرحلة الثانوية، ويتم أخذ الغياب إلكترونيا، موضحة أن المدارس تحلل أسباب غياب الطلاب بالتواصل مع ولى أمر الطالب المنقطع.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل رابط الغياب الإلكترونى للطلاب والمعلمين، خاصة فى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وكشفت المصادر، أن القانون منح المدرسة حق تحويل الطالب لنظام المنازل إذا لم يحقق نسبة حضور تصل إلى 85% طوال العام الدراسى، إضافة إلى تحقيق 75% لطلاب شهادة التعليم الفنى من الدروس العملية والجزء العملى فى دراسته خلال العام الدراسى، موضحة أنه لا يجوز فصل الطالب مرتين وإعادة قيده فى المرحلة الثانوية بأكملها، مشددة على أن إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابق وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات, والا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين فى المرحل كلها.

ووجهت المصادر، رسالة طمأنة للطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدة أن المدارس تتابع بشكل دقيق تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا، لتوفير بيئة صحية أمنة للطلاب خلال اليوم الدراسى، موضحة أن الدراسة فى المدارس تتابع أيضا بشكل مستمر من قبل الوزارة ولجان وزارة الصحة فى المديريات والإدارات الصحية والتعليمية ومن ثم يجب أن يكون الغياب لعذر قهرى فقط وليس تخوفا من أى إصابة لأن المدارس حاليا تقدم خدمة تعليمية مميزة خاصة فيما يتعلق بحصص مجموعات التقوية، متابعة: لأولياء الأمور دور مهم فى التزام أبنائهم بالضوابط والإجراءات الصحية وتحقيق التباعد وارتداء الكمامة لتقليل اى خطورة أو أى مشكلات صحية.

