شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تشدد علي اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة «كورونا» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت صحة شمال سيناء، على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، خلال لقائه مع أماني غريب رئيس مجلس إدارة جمعية الفيروز، مساء الاثنين، إن هناك بعض الاحتياطات البسيطة والإجراءات الاحترازية التي تمكن الأشخاص من عدم الإصابة بالفيروس.

وأضاف: «يجب المواظبة بانتظام على تنظيف الأيدي جيداً بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون لقتل الفيروسات التي قد تكون على اليدين».

وطالب حمدي بالمحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بين الشخص وبين الآخرين، حيث يقلل ذلك من فرصة الإصابة بالفيروس عند التعرض لشخص يسعل أو يعطس.

وتابع: «الشخص المصاب يفرز من أنفه أو فمه قُطيرات سائلة صغيرة قد تحتوي على الفيروس، فإذا كان الشخص قريب جداً من يمكن أن تتنفس هذه القُطيرات، بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19»، مشددا على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، حيث عندما يحتشد الناس في أماكن مكتظة تزداد احتمالات مخالطة شخص مصاب بمرض «كوفيد-19» ويصعب الحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) بينك وبين الآخرين.

وأكد حمدي ضرورة تجنب لمس العين والأنف والفم، حيث أن اليدين تلمسان العديد من الأسطح ويمكنهما التقاط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم، ومن هذه المنافذ يمكن للفيروس أن يدخل إلى الجسم، موضحا أهمية المواظبة على ارتداء الماسك خارج المنزل، حيث أن 80% من الوقاية بارتداء «الماسك».

من جانبه، شدد فتحي عثمان، مسؤول التثقيف، على أهمية اتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة، ويعني ذلك تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، والتخلص من المنديل بعد استعماله فوراً.

وأوضح: «القُطيرات تنشر الفيروس، وباتّباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة تحمي من حولك من الفيروسات المسببة لأمراض مثل الرشح والأنفلونزا وكوفيد-19».

ووجه عثمان رسالة إلى الشخص الذي يعاني أعراضا، قائلا: «الزم المنزل واعزل نفسك حتى لو كانت لديك أعراض خفيفة مثل السعال والصداع والحمى الخفيفة، إلى أن تتعافى، واطلب من شخص آخر أن يحضر لك مشترياتك، وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل، ضع كمامة لتجنب نقل العدوى إلى الآخرين».