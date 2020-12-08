شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الإجراءات الأمنية المشددة بشمال سيناء لليوم الثاني في جولة «إعادة النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوات الشرطة تشديد إجراءاتها الامنية لليوم الثاني علي التوالي في جولة الاعادة في انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت محيط اللجان الانتخابية إجراءات أمنية مشددة.

وواصلت قوات الشرطة إغلاق الطرق المؤدية ألي اللجان عن طريق المصدات الحديدية بجانب إغلاق الشوارع الفرعية بمحيط اللجان من الجهات المختلفة ، وفتح محاور مرورية جديدة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا..كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.