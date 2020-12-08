شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منصة "حصص مصر" تقدم لطلاب الثانوية دروس تفاعلية وأسئلة على المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوى العام بالاشتراك والتسجيل فى منصة "حصص مصر" للاستفادة من المحتوى الموجود على المنصة، موضحة أنها تقدم دروس تفاعلية يشارك فيها معلمين متميزين كما تتضمن المنصة تطبيقات وأسئلة مباشرة تساعد فى شرح وفهم المقررات لدى الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الدولة استثمرت في بنك المعرفة من 2016 حتى اليوم فى جميع المجالات، ومجانى لجميع المواطن، مضيفا أنه جرى تسليم 1.8 مليون تابلت، ويبلغ ثمن التابلت 240 دولارا، وكلفت مرحلة الثانوية العامة الدولة 9 مليارات جنيه.

وأضاف، أن تكلفة إنتاج المحتوى بالغات على بنك المعرفة تكبدته الدولة، وكذلك منصة ذاكر ومنصة التعلم على التابلت، بالإضافة إلى أنه فى خلال الأسبوع القادم فتح مجموعة مدرستنا على القنوات للشرح كيف المذاكرة على بنك المعرفة.



وتابع وزيرة التعليم، أن هناك حوكمة لمنظومة الدروس الخصوصية، تم تأسيس المنصة ويشرف عليها كبار المدرسين التى تضع الامتحانات الدراسية، مؤكدا أن المنصات التعليمية، يقدر الاشتراك السنوى بها فى حدود من 200 إلى 300 جنيه يدفعه الطالب، بالإضافة إلى أن هناك نصف عام الأول سيكون مجانيا.