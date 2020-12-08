شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ×24ساعة..ماكرون يعتذر لأول مرة عن الرسوم المسيئة ردا على سؤال الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار..

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