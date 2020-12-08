كورونا في 24 ساعة| توجيه للمستشفيات بعد زيادة الإصابات.. ودولة تجرب اللقاح لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الاثنين، تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى إعلان حصلون آلاف البريطانيين على لقاح "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء. ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار: - 19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين - بعد زيادة أعداد إصابات كورونا.. توجيه لمستشفيات التأمين الصحي - السيسي لماكرون: إصابات كورونا في المقاصد السياحية منعدمة - وزيرة الصحة: السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لتجميع البلازما - مقابل مادي للمتطوعين.. وزيرة الصحة: "البلازما" مشروع قومي لا مجال فيه للربح - وزيرة الصحة: بدل انتقال وساعات العمل للمتبرع الدائم في مشروع البلازما - "مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4300 راكب.. غدًا - إمارة أبوظبي تجري تجارب سريرية للقاح كورونا الروسي - القلق يجتاح أوروبا مع اقتراب الأعياد وسط ارتفاع إصابات كورونا - ميركل تدعو الولايات الألمانية إلى تشديد قيود كورونا لإبطاء موجة التفشي الثانية - حاكم نيويورك يأمر مستشفيات الولاية بزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25% - لبنان يسجل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا - فوتشي يحذر من "يناير مظلم" وسط مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا - إغلاق أكثر من 110 آلاف مطعم في أمريكا بسبب كورونا - صحيفة: الآلاف من البريطانيين يحصلون على لقاح "كوفيد-19" نهاية الأسبوع - منظمة الصحة العالمية تعارض التطعيم الإجباري بلقاح كورونا - وزير الصحة الأردني يؤكد ثبات الوضع الوبائي الخاص بكورونا في بلاده - بريطانيا تمدد إجراءات الحماية من الإفلاس بسبب كورونا - إيطاليا تسجل 13 ألفا و720 إصابة و528 وفاة بفيروس كورونا - كندا تتفق على 20 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا - فرنسا تستعد لتمديد إجراءات الإغلاق للحد من تفشي كورونا - فيروس كورونا: إعلان حظر شامل في محافظات بالضفة الغربية - الصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية وتهدد بتدابير مضادة - فيروس كورونا: توقيف موظفين في مستشفى بباكستان بعد وفاة عدد من المرضى - نفاد مواد فحص كورونا في قطاع غزة - في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض: كيف يزيد ترامب أزمة كورونا صعوبة؟ - كوريا الجنوبية تعلن غدا نتائج مفاوضاتها للحصول على لقاحات كورونا - بعد ارتفاع إصابات كورونا.. كوريا الجنوبية: الوضع أخطر من ذي قبل - مع اقتراب الموافقة الأمريكية على لقاح فايزر.."هناك ضوء في نهاية النفق" - البر الرئيسي الصيني يسجل 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 3 منها محلية - ألمانيا تسجل 12 ألفا و332 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا - فيروس كورونا: دونالد ترامب يعلن إصابة محاميه رودي جولياني - جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 67 مليونا - الهند تسجل 32 ألفا و981 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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