​​​"الوطنية للصحافة" تكرم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كرمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، اليوم، الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ.

وقدمت الهيئة الدرع الخاص بها للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتسلمته نيابة عنه فيبي فوزي وكيل المجلس، التي أهدتها الهيئة الدرع الخاص بها أيضا.

وشهد الحفل تكريم أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين والإعلاميين، وهم كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتورة نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وعبد العزيز النحاس، وطارق تهامي، وأبو سريع إمام، اسامة الهواري.

وحضر الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.