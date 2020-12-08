​برلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا ستحقق أهدافها لصالح القاهرة وباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في أن الزيارة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليًا إلى فرنسا ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها لصالح القاهرة وباريس وقضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط ومواجهة أطماع تركيا في شرق المتوسط.

وقال الشريف في بيان له، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت المهم تؤكد أنها زيارة استراتيجية ولها أبعاد سياسية كبرى تعكس أهمية الدور المصري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الشريف بتطابق وجهات النظر بين مصر وباريس، تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، وملفات مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين.

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