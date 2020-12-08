شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: افتتاح أعمال تطوير معهد الأورام يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الجاهزية لافتتاح أعمال تطوير مسشتفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى بعد الانتهاء من الأعمال والتوسعة، بالإضافة إلى أعمال تطوير معهد الاورام ، وذلك بعد الانتهاء من الإصلاحات التى تمت نتيجة الحادث الإرهابى الذى شهده معهد الاورام وكذلك بعد أعمال التطوير.

وقال الدكتور محمد الخشت فى تصريحات لـ" الخليج 365 " إن الافتتاح سيكون فى شهر يناير المقبل، موضحا أن أعمال التطوير تهدف إلى تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى وأن الأعمال تأنى ضمن مشروع جامعة القاهرة لتطوير المستشفيات الجامعية .

جدير بالذكر أن أعمال التطوير بالمعهد القومي للأورام، تشمل إعادة تأهيل المبنى الرئيس بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

كما تشمل أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الجنوبي وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، التي تضيف عدد 6 غرف عمليات و 18 سرير رعاية مركزة و 145 سرير للمرضى و 110 كرسي علاج كيمائي يومي، ويبلغ حاليا متوسط عدد المرضي المترددين سنويًا على المعهد القومي للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول، وعدد دخول المرضي 6650 مريض وعدد الأسرة الكلي بالمعهد حاليا 316 سريرًا.