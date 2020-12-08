تعرف على محتويات شقق مشروع أهالينا 2 بالسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدولة المصرية نموذج فريد للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما ظهر بمشاريع تطوير العشوائيات، والذى حول حياة الآلاف من الأسر من النقيض للنقيض من بؤر للتلوث ومعيشة غير آدمية ومهددة للحياة، إلى بيئة نظيفة ومجتمع به كافة الخدمات ووحدات مجهزة بالكامل.

ويعرض الخليج 365 محتويات الوحدات السكنية المفروشة بمشروع أهالينا 2 بالسلام، والتى يتم تسليمها لسكان المناطق العشوائية.. ويعرض الخليج 365 محتويات الوحدات السكنية المفروشة بمشروع أهالينا 2 بالسلام، والتى يتم تسليمها لسكان المناطق العشوائية.. 1- تكاليف مشروع أهالينا 2 بالسلام 700 مليون جنيه 2- يضم المشروع 34 عمارة سكنية من 12 طابقا. 3- يضم كل طابق أربع وحدات سكنية، بإجمالى 1632 وحدة سكنية. 4- يضم 176 محلا تجاريا، بمساحة 45 م2 للمحل. 5- به 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ. 6- يضم مدرسة تعليم أساسى بها 33 فصلا تعليميا، 7- مسجد وكنيسة، ومناطق خضراء، وأماكن انتظار مخصصة سيارات. 8- يضم مركز شباب على مساحة 7300 م2 لخدمة مشروعى أهالينا 1 و2. 9- محتويات الشقة " غرفة نوم رئيسية بها دولاب وسرير بالمفروشات، وغرفتى نوم أطفال مفروشين بالكامل – 4 أسرة ودولابين بالمفروشات. 10- بها مطبخ مجهز بالأوانى والأجهزة المنزلية - ثلاجة وبوتجاز وغسالة ومطبخ خشبى وشفاط، وحمام مجهز به شفاط وسخان، ونيش يضم الأطباق والملاعق والأطقم الخاصة بالسفرة، وصالة بها أنتريه وسفرة ومفروشة بالسجاد.



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