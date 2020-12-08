شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة البيئة تفتح مظاريف عروض ممارسة الأنشطة التنموية بـ4 محميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح وزارة البيئة، اليوم، الثلاثاء 8 ديسمبر2020، مظاريف المقترحات الفنية لممارسة الأنشطة التنموية والبيئية المتكاملة بمحميات المنطقة المركزية،: وادى دجلة، والغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ووادى الريان، وقارون بمحافظة الفيوم، وذلك على خلفية الإعلان عن فتح باب الاستثمار بالمحميات الأربعة، فى 5 نوفمبر 2020، والتقدم بمقترح تنموى متكامل وفنى مالى واقتصادى.

وكانت وزارة البيئة، قد طرحت مجموعة من الأنشطة المقترحة لكل محمية من الأربعة، حيث اقترحت فى محمية وادى دجلة بالقاهرة 4 أنشطة، من بينها: إدارة وتشغيل مركز الزوار والمبانى المُلحقة به، وتجهيز المطعم الموجود على الطراز البدوى أو السيوى، لتقديم الأطعمة التقليدية التراثية للسكان المحليين بالمحميات، من خلال الاستعانة بأفراد من المجتمع المحلى فقط، وإنشاء وتشغيل عدد مخيم بيئى "إيكولودج" على مساحة 2000 متر.

وبمحمية الغابة المتحجرة، طرحت وزارة البيئة مقترح لتحويلها إلى مقصد سياحى بيئى ثقافى وترفيهى، من خلال إقامة مجمع غابة كثيفة للنخيل من المواد الطبيعية مُلحق به دورات مياه وبار لتقديم المشروبات الصحية، ومجمع للخيام البدوية يضم كافة أنواع الخيام، وفى محمية وادى الريان، اقترحت إنشاء غابة النخيل للسياحة الزراعية، وإعادة تأهيل مينى العيون الطبيعية لاستخدامه فى السياحة البيئية، وإدارة وتشغيل 2 متجر وبازار لعرض الحرف اليدوية للسكان المحليين.

واشترطت الوزارة، أن يتم الإلتزام الكامل باستخدام الديكورات اللازمة، التى تظهر التراث الثقافى المصرى داخل المحميات، وأن يتم الطهو وتقديم المأكولات والمشروبات التقليدية، من قبل أفراد المجتمع المحلى "بدوى - سيوى - عبابدى - بشارية -نوبيط"، بعمل مشغولات وهدايا تذكارية يدوية بالإضافة إلى فقرات للفلكلور التقليدى يكون محدد بتوقيتات، ويلتزم صاحب العطاء الراسى عليه المزايدة بتقديم الشاى البدوی بنكهات مختلفة ليكون معبرة بشكل كبير عن التراث التقليدى للبدو مثل شاى بالحبق والمرمرية والبردقوش والروزمارى لتعريفهم بأهمية تلك النباتات وضرورة الحفاظ عليها.