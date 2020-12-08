شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: البيت المصرى فى فرنسا مكان متكامل لكل ما يحتاجه الطلاب والمغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار العشرى، رئيس البيت المصرى فى فرنسا، إنه من المفترض افتتاح البيت المصرى غدا بحضور الرئيس السيسي، ولكن الآن ليس لدى موعد محدد للافتتاح.

وأضاف مختار العشرى، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن البيت المصرى يقيم فيه الدارسين والمغتربين من الدولة المصرية، ويعتبر مكان متكامل لكل ما يحتاجه الطلاب.

وأوضح أنه أحد المشروعات المشتركة في إطار التعاون بين مصر وفرنسا، حيث أنه تم إنشاء البيت في أكتوبر 2017، مؤكدا أن مصر وفرت التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، خاصة أنه يقع على مساحة 34 ألف كيلومتر.