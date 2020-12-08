شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: سنعيين قاضيات لأول مرة فى مجالات قضائية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه بدأ التوسع فى تعيين القاضيات فى المجال القضائى حيث أثبتن جدارة فى تولى الوظائف القضائية والإدارية.

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون"، إلى أنه تم عقد دورة تدريبية مؤخرا لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء فى المحاكم التأديبية بعد أن كانت قاصرة على الرجال فقط، مؤكد أنه سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائى.

وعن مسيرته القضائية، فقال إنه قضى نحو 36 عاما فى خدمة القضاء، وأن أصعب موقف فى حياته تمثلت فى كتابة استقالته من القضاء لتعينه وزيرا لشئون مجلس النواب فى عام 2017.

وأوضح أن من أبرز القضايا التى حقق فيها وكانت نقلة فارقة فى حياته بالنيابة العامة هى قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية، كما من أبرز القضايا التى كانت فارقة فى حياته القضائية قضية رشوة "الحباك".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".