شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة بني سويف يقررون استمرار القداسات مع تطبيق قواعد التباعد وارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، اجتماع لكهنة الإيبارشية، الاثنين، وهو الاجتماع الثاني خلال حوالي أسبوع لمناقسة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية للتعامل مع وباء كورونا، خاصة بعد القرارات الجديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الإيبارشيات ومع ارتفاع نسبة الإصابات حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وقرر أسقف بني سويف بعد مناقشة الأمر مع مجلس كهنة الايبارشية الإبقاء على الأوضاع الحالية لحين إشعار آخر والقرارات الصادرة خلال الاجتماع الشهري للآباء الكهنة، مع المتابعة الدقيقة للأوضاع الصحية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي خلال القداسات.

جدير بالذكر أن أهم قرارات الاجتماع السابق إلغاء سهرات كيهك حتى الصباح بكافة كنائس الإيبارشية والسماح بالصلاة من 6 إلى 9 مساءً وإلغاء النهضات الروحية خلال صوم الميلاد المجيد، والتاكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد وارتداء الكمامات خلال القداسات.