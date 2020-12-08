شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان جادو: أي دولة بالعالم تحتاج لمصر ويتعمل لها حساب في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرساي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا رسّخت حقيقة أن مصر هي صمام الأمان وبوابة أفريقيا.

وأضافت في مداخلة من فرنسا على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وضع يده على بعض النقاط الخطيرة وهي زيارة فارقة في توقيت مهم وحققت أهدافها واعداء مصر ليس لهم مكان من الفرحة التي يعيشها المصريين حاليا.

وتابعت أن أي مكان لا يمكنه الاستغاء في أي حال من الأحوال عن مصر، وأي دولة في العالم تحتاج مصر في منطقة الشرق الأوسط وتتحدث معها وتضع لها حساب.

وأوضحت الدكتورة جيهان جادو أن مصر أعطت الضوء والنصائح للدول الأوروبية عندما حذر الرئيس السيسي أوروبا من الإرهاب وأن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات قوية ضد الجماعات الإرهابية.