شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يستقبل تلاميذ مدارس النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتورخالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه حنان ثابت، مدير مدارس النيل المصرية بأسوان، وعدد من تلاميذ المدرسة.
ورحب القبيصى بمديرة وتلاميذ النيل، وأنه يتطلع لتعاون مدارس النيل مع المدارس الأخرى، خاصة لو هناك نموذج مضيء أو مبادرات مميزة بالنيل ممكن تطبيقها بالمدارس الأخرى.
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