شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد على أهمية إصدار قانون ينظم عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها من المشروعات الاستراتيجية الصحية التى نعتمد عليها فى توفير مشتقات الدم للمرضى .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية إصدار قانون ينظم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها لضمان حوكمة عملية التجميع الأمن للدم بهدف تصنيع مشتقاته، وكفاءة المتبرعين، وأماكن التبرع، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتجميع مشتقات البلازما وتصنيع مشتقاتها يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية وبمشاركة خبرات دولية فى هذا المجال.

وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تجميع بلازما الدم من خلال 12 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاح 6 مراكز فى المرحلة الأولى، بمشاركة خبرات دولية، وذلك بالتوازى مع إنشاء المصنع الذى يقام على أرض مصر لتصنيع الأدوية المشتقة من بلازما الدم.