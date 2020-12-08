شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لـ"الخليج 365": مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ينطلق مارس أو أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن موعد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب، وأشارت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر من المقرر عقده فى مارس أو أبريل المقبل حين عودة خطوط الطيران فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها عدد من الدولة، وحتى يتثنى لعلماء مصر بالخارج الحضور والمشاركة فى المؤتمر.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن الوزراة أطلقت مؤخرا شعار المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" فى دورته السادسة، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، موضحة أن المؤتمر يتخذ من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وحافظ الشعار على الشكل الأساسى لمؤتمرات "مصر تستطيع" خلال الدورات الخمس الماضية بوجود أسهم الانطلاق الثلاثة التى تتحلى بلون السماء دلالة على رحابة الفكر وإطلاق طاقات الإبداع، كما أضاف الشعار "الترس" على الأسهم الثلاثة تعبيرًا عن العنصر الأساسي بالماكينات الصناعية وهي التروس التي تعمل في تناغم سويا داخل الماكينات قاطرة قطاع الصناعة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة حريصة على ربط جميع المصريين فى الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها المؤتمر فى دوراته الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف دعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعى.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر فى دورته السادسة، التى تهتم بملف الصناعة، ويأتى فى ظل الاهتمام الشديد الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع قاطرة التنمية والمستقبل للدولة المصرية، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات فى الخارج.