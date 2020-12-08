شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل للمواطنين: هدم القضاء يعنى فرض شريعة الغاب والقوى سيأكل الضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، رسالة للمواطنين، قائلا فيها: "ثقوا فى قضائكم وأعلموا أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل العدل، وأن القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضاكم عن أعمالهم".

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص اجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، إنه ليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف شخصي لكن حكمه يأتي بناء على الأوراق المقدمة إليه.

وأكد أنه سيشعر بتحقيق العدل وأنه راضى عن نفسه عندما عندما يلجأ أي مواطن للقضاء بأريحية دون معاناة ولا يكون مهموما وقت اللجوء القضاء، مشيرا إلى أنه يسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر.

ودعا "مروان" المواطنين إلى عدم الاستماع إلى دعوات الاستهزاء والنيل من قضائكم لأن هدف تلك الدعوات هدم مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هدم القضاء يعني فرض شريعة الغاب والقوي سيأكل الضعيف، قائلا للمواطنين: "أرجوكم حافظوا على هيبة وكرامة القضاء، وسنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".