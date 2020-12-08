شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: أخذت ثأر شقيقى الشهيد محمد مروان بالعملية الشاملة سيناء 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أول مرة يشعر فيها بأنه أخذ ثأر شقيقه الأصغر الشهيد محمد مروان الذى استشهد أثناء عمله فى العريش بسيناء عام 2015، وهى عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار العملية الشاملة سيناء 2018.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، إن قرار العملية الشاملة فى سنياء أسعد أسرة الشهيد محمد مروان موجها الشكر للرئيس السيسى الذى انتصر لأسر الشهداء ووجه ضربة موجعة للإرهاب.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
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