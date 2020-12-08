شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: دعوات وقف تنفيذ الإعدام هدفها إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، ردا على دعوات وقف تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر، إنه لا توجد اتفاقية دولية فى العالم تمنع عقوبة الإعدام فى الدول، وأن عقوبة الإعدام تطبيق على الجرائم الجسمية التى تختلف من بلد لأخر، وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، إلى أن الحديث عن الإعدامات فى مصر الآن بغرض إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة، مشيرا إلى أن القاضى لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات ولا يحكم إلا بقناعته.

وأوضح وزير العدل أن الدستور والقانون وفر العديد من الضمانات للمحكوم عليه بالإعدام منها وجوب الطعن على الحكم من النيابة العامة على حكم الإعدام، كما أن الحكم لا يصدر الا بإجماع الأراء، مشيرا إلى أنه من لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى.

وأضاف وزير العدل أنه يجوز الاعتراض على أحكام القضاء دون تسفيه أو تجريح، مضيفا أن القضاة فئة غير مستثناه ويستبعد من العمل القضائى بأقل شبهة.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".