شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء»: تخفيض سعر عصر الزيتون بمطروح إلى 600 جنيه للطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور عبد الله زغلول إنه جرى تخفيض أسعار عصر زيت الزيتون في مطروح هذا العام ليصل سعر عصر طن زيت الزيتون إلى 600 جنيه للطن بدلا عن 1000 جنيه؛ وذلك ضمن تكليفات وزير الزراعة واستصلاح والأراضي السيد القصير بتخفيف الأعباء عن أهالي محافظة مطروح، موضحا أنه تم عصر 90 طن زيتون لأصناف مختلفة هذا الموسم.

وأضاف زغلول، في بيان صحفي اليوم، أن المركز يقدم كافة أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار المحصول، الذي تشتهر به المحافظة، وزيادة إنتاجه، وإقبال المزارعين على المعاصر، لاستخلاص الزيت.

وأشار إلى أنه تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحويلها إلى زيت لصالح المواطنين وفقا لمعايير الجودة، وذلك دعما من مركز بحوث الصحراء لأهالي ومزارعي المحافظة.

من جانبه، أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن تخفيض الأسعار يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، ورئيس مركز بحوث الصحراء بزيادة دعم المزارعين في المحافظات الحدودية والنائية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها.

وقال الأمير إن مجال زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليه، يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر فرص العمل، وله فوائد بيئية وصحية واقتصادية كبرى، فضلا عن أن محصول الزيتون من المحاصيل التي تتحمل درجات ملوحة المياه، مما يعطيه ميزة نسبية في ظل ندرة الموارد المائية.

بدوره، قال المهندس إسلام السيد مدير وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن هناك إقبالا من المواطنين هذا العام، على عصر الزيتون بوحدة التصنيع الزراعي، وبلغت الكميات التي تم عصرها خلال الفترة الماضية لصالح المزارعين حوالى 113 طنا من أصناف الزيتون المختلفة، مقارنه ب 90 طنا لهذا العام بسبب قلة الأمطار الموسم الماضي.

وأشار السيد إلى أن هذا الموسم شهد ارتفاعا في أسعار ثمار الزيتون، ويتراوح سعر الكيلو بين 5 جنيهات و7 جنيهات، حسب كل صنف من أصناف الزيتون، وأن إنتاج الزيت النقي بتراوح بين 12 % إلى 25 % لأصناف زيتون الزيت.

وأوضح أن الوحدة تعمل خلال موسم عصر الزيتون على استقبال إنتاج المزارعين، من الزيتون لعصره واستخراج الزيت مقابل 60 قرشا للكيلو.

وطالب الدكتور وائل غيث، أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء، أهالي محافظة مطروح بعدم عصر الزيتون بالطرق الخاطئة التي تقلل نسب الزيت كما تقلل من قيمته الغذائية، وهي عادة غير صحيحة لا تستند على أي قيم علمية مقبولة؛ حيث يلجأ لها بعض مزارعي الزيتون في مناطق الساحل الشمالي الغربي وشبه جزيرة سيناء وغيرها من المناطق، بحيث يعمدوا إلى تذبيل وتجفيف ثمار الزيتون بعد القطف ونشرها في مناشر تحت أشعة الشمس حتى تذبل وتجف وتتصلب تماما، وذلك لمفهوم خاطئ جدا لديهم بأنهم بهذه الطريقة سيحصلون على زيت وفير وتام النضج وعال الجودة مع خفض تكاليف العصر لانخفاض الوزن الكلي لمحصول الزيتون بعد أن تطايرت منها رطوبة الثمار بفعل حرارة الشمس.

وأكد أن هذا الأمر غير صحيح، مخالف للصواب والعلم معا، وكذلك مخالف لوصايا الأجداد النابهين، حينما قالوا لنا منذ أزمان بعيدة، لكي تحصل على زيت زيتون جيد فلابد أن تعجل بعصره عقب الحصاد "من الشجر للحجر" لتحصل على زيت زيتون جيد جدا.