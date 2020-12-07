شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب «المحافظين» يُطالب باستخدام طرق بديلة لتنقية المياه بديلا عن«الكلور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس مجدي عبيد أمين أمين حزب «المحافظين» وأحد الأهالي بكفر الشيخ، بضرورة مراجعة السلامة والصحة المهنية بجميع محطات المياه ومراجعة صلاحية المهمات والمعدات، والتأكيد على استخدام الطرق الأمنة وخاصة في أنابيب وخطوط غاز الكلور الذي قد يؤدي إلى خطورة بالأرواح والصحة العامة سواء للعاملين بالمحطات أو المارة أو سكان المناطق المحيطة بمحطات المياه حيث أن ما حدث اليوم يعد بمثابة انذار خطر ينبئ عن إهمال وعدم اتباع الطرق الاحترازية في التعامل بالمحطات قد يؤدي كوارث مستقبلية .

وأكد «عبيد» على أهمية استخدام طرق بديلة لتنقية المياه عن طريق التنقية بهيبوكلوريت الصوديوم أو الكالسيوم وهو أمن عن استخدام غاز الكلور أو الكلور (CL2)، وهو غاز أصفر مخضر سام أو استخدام التحفيز الضوئي التي تمتاز بقدرتها الكبيرة على تعطيل عمل مجموعة واسعة من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في المياه غير الصالحة للشرب، وهو نهج واعد منخفض التكلفة يعمل بواسطة ضوء الشمس مباشرة، وهو أسلوب قابل للتطبيق يمكن استخدامه بديلًا لأساليب التطهير التقليدية مثل تطهير مياه الشرب بإضافة الكلور (الكلورة)، والتي يُمكن أن تنتج مركبات ثانوية ضارة، تُقلل من صلاحية المياه للشرب».

وأضاف «عبيد» أنه قد فوجئ أهالي منطقة الزهور ورواد موقف كفرالشيخ والمناطق المحيطة بانتشار غاز الكلور والاحساس باختناق في غضون الساعة الخامسة من مساء اليوم، وتوجهت الحماية المدنية، والمرور، والنجدة وسيارات الإسعاف التي اندفعت لنقل المواطنين والعاملين بالمحطة المتضررين إلى مستشفى كفرالشيخ العام والعبور والتي على الفور قامت برفع حالة الاستعداد القصوى حيث استقبلت (55) حالة وتم خروج أكثر من نصف الحالات وجاري خروج باقي الحالات تباعاً بحسب الحالة الصحية لهم وتحسن حالتهم بعد استنشاقهم غاز الكلور .

وأكد بيان شركة مياه الشرب بأنه لا يوجد ثمة تغيير في خواص مياه الشرب جراء تسرب غاز الكلور، كما أكدت على سلامة المياه بكامل مناطق مدينة ومحافظة كفرالشيخ كما لا يوجد تأثير في كميات المياه المنتجة.