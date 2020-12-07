شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الإثنين، ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد المسيحي العالمي للطلبة، لإقليم الشرق الاوسط، ودكتور بولا رأفت رئيس اللجنة المسكونية بمصر، و موسى مهني رئيس اللجنة الإقليمية الأسبق لإقليم الشرق الأوسط، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات. وناقش البابا مع ضيوفه أنشطة خدمتهم بمنطقة الشرق الأوسط. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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