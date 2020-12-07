شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لـ«قشوع العامرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاثنين، منطقة قشوع بالعامرية بعد تلقيه عدد كبير من شكاوى المواطنين بسبب غرق المنطقة في الصرف الصحى بعد كل نوة.

وأكد الأهالي للمحافظ أن البيوت تغرق بصفة مستمرة وأنهم يريدون حلولا جذرية لهذه المشكلة التي يعيشون فيها منذ فترة كبيرة دون حلول رغم توجههم بشكاوى كثيرة للصرف الصحي.

وقال الشريف للأهالي إنه فور تلقيه الشكاوى منذ 10 أيام قرر أنه سيحضر للمنطقة ليرى بنفسه ويسمع منهم المشاكل التي يعانون منها وليس الصرف الصحي فقط وأضاف انه جاء للحل الفورى لهذه المشاكل.

من جانبه، أكد مسؤول الصرف الصحي بالمنطقة الذي حضر مع المحافظ أن اللجنة الوزارية وافقت على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، والذي سيتم البدء به كحل دائم للمنطقة ومنع تكرارها مرة أخرى وحفاظا على صحة المواطنين .

وفي نهاية الزيارة، قال الشريف إن المحافظة ستقوم بتوزيع 500 بطانية و500 كرتونة مواد غذائة كمساعدات عينية للبسطاء بالمنطقة، فضلا عن إرسال فريق من التضامن الاجتماعي لبحث كافة أضرار المساكن المتضررة خلال فترة النوات، مؤكدا حرص المحافظة على رفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

يذكر أن اللواء الشريف كان بالامس في منطقة المكس ويقوم بصورة مفاجئة بزيارات لمناطق المحافظة التي تعانى من مشكل ويحاول التغلب عليها وحلها ولو بحلول مؤقتا تساعد المواطنين على الحياة .