شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الملائكة تدعو للمسلم عندما يتصدق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن البعض يسهر إلى الساعة الثانية صباحًا وينام بدون صلاة الفجر، وهذا ينزع البركة.

وتابع «صبري»، خلال حواره ببرنامج «مفاتيح القلوب»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الإثنين، أن البعض هجر القرآن الكريم،: «الكلاب عددها أكبر من الخراف، وتظل مستيقظة ليلاً وتنام قبل الفجر، ولذلك منزوعة البركة، بينما الخراف تنام ليلاً وتستيقظ الفجر، ولذلك فيها بركة، سبحان الله ..حاجة غريبة».

وتابع «صبري»، خلال حواره ببرنامج «مفاتيح القلوب»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الإثنين، أن الصدقة تزيد البركة، فكل صدقة يتصدق بها الإنسان يقوم بملك بالدعاء إليه الشخص بالدعاء له، ودعاء الملاكة مستجاب، وهذا واضح في قول الرسول صلى اله عليه وسلم، :«ما مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».