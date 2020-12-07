شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد احتفالية « كورال أطفال مصر» لرعاية وتنمية المواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية كورال أطفال مصر، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وكبار الصحفيين والإعلاميين، والتى أقيمت بمسرح الجلاء، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية مواهب أبنائها الفنية والغنائية وتقديمهم كنموذج يحتذى به لباقي أبناء دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتصدير صورة إيجابية للمجتمع عن دور الرعاية الاجتماعية، وإظهار الجانب المشرق بتلك المؤسسات ورفع ثقة الأبناء بأنفسهم وإمكانياتهم على تشكيل مستقبلهم.

تأتي الاحتفالية في إطار مبادرة «كورال أطفال مصر»، وهى إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية «اجتماعية،ثقافية،وتعليمية»، واكتشاف مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بـ«الغناء والعزف».

وقالت القباج، إنها فخورة بفريق كورال أطفال مصر «أبناء وزارة التضامن الاجتماعي» بقيادة المايسترو سليم سحاب، مؤكدة أن مصر تتشرف بهم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم، مشيرة إلى دعمها ومساندتها لهم من خلال الوزارة وكافة الجهات المشاركة ليصلوا إلى تحقيق أحلامهم.

وتابعت الوزيرة قائلة: «إنني سعيدة أن يشارك معنا اليوم 100 ابن وابنة من أبناء الوزارة من 3 محافظات على مستوي الجمهورية».

وأوضحت أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة لإظهار الجانب المشرق منهم، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاصا كثيرين يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع، موجهة شكرها إلى القائمين على إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التي يملؤها الحب، والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الموهوبين الرائعين.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات الفقيرة والمهشمة عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية.

وأشارت إلى أن مجتمعنا يحتاج إلى بعض من التفاؤل والثقة والفرح، ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.