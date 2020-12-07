شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تكرم نائبها لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لبلوغه السن القانونية.

أقيمت احتفالية التكريم بقاعة المؤتمرات، داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور جمال أبوالمجد، رئيس الجامعة السابق، ونواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين، وعمداء الكليات .

تبادل الجميع كلمات التكريم، بالدكتور محمد جلال، وقدموا له الدروع والهدايا التذكارية، كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية .

فيما اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الاحتفالية للوقاية من وباء كورونا. حيث حرص الجميع على التباعد، وارتداء الكمامات، تم تم تعقيم وتطهير القاعة قبل البدء .