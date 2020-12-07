شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: مصر وفرنسا في معسكر واحد ضد الأفكار الخاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن المؤتمر الصحفى بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وإيمانويل ماكرون، كان بمثابة مناظرة، مضيفا أن القضية الأساسية فيها أنه لا يوجد فرنسي مسؤول يقبل بإهانة المسلمين بأي شيء، وفي نفس الوقت لا يوجد مسلم يقبل ازدراء إنسان على ديانة أخرى.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن مصر وفرنسا في معسكر واحد لمواجهة الأفكار الخاطئة عن الاخر وديانته، متابعا: «المعسكر الواحد يعنى المواجهة مع أفكار خاطئة وموجودة سواء في معسكر المتطرفين أو الإرهاب الذي يتشح بالدين ويقوم بجرائم ضد الإنسانية».

وتابع: «هناك مصالح مشتركة بين البلدين والعلاقات بين البلدين ممتدة منذ عهد شارل ديجول ومواقفه المعتدلة من مصر».